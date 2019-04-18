Tokat'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 adet tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca iki şüpheli şahsın ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine istinaden Endikpınar köyünde bulunan ev ve eklentileri ile araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca, tabancaya ait 50 adet 9 mm fişek ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken 2 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından ifadelerinin alınması için adli makamlara sevk edildi.