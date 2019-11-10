Tokat'ta saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında Tokat'ta saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte adeta hayat durdu. Bir inşaatın 4. katında dış cephe kaplaması yapan işçiler, sürücüler, simitçiler ve durakta otobüs bekleyen vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda askeri ve mülki erkanın katılımı ile düzenlenen anma töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalınması ile saygı duruşuna geçildi. Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da Ata'ya saygı için hayat 2 dakikalığına durdu. Törenlerin yapıldığı alana yakın bir noktada bulunan orduevi yanındaki inşaatın 4. katında iskelede çalışan işçiler, simitçiler, durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, araç sürücüleri de saygı duruşunda bulundu.

İnşaat işçisi Sami Elbir, “Türkiyemizin başı sağolsun. Atatürkümüze sonsuz saygımız ve sevgimiz, bayrağımıza ve milletimize sonsuz güvencimiz vardır. Yaşasın Türk milleti” diyerek duygularını dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 20 yıldır simit satan 75 yaşındaki Kasım Aslan ise, “Çok severim Atatürk'ümü, saygı duruşunda da dururum” diye konuştu.

Tören sonrasında Tokatlı izciler, Atatürk Anıtı önünde yakılan meşaleler eşliğinde saygı nöbeti tutmaya başladı.