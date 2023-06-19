Tokat'ta sağanak hayatı felç etti, 27 iş yeri ve evleri su bastı

Tokat'ta etkili olana sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyarısının ardından Tokat Merkez de sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden trafikte aksamalara neden oldu. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış da metreküp başına 60 kilogram yağış düştü. Yağışın etkisini göstermesinin ardından Esentepe sanayi bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar su baskının ardından belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler su baskını olan ev ve iş yerlerine müdahale de bulundu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, su baskınlarından etkilenen vatandaşları ziyaret etti, isteklerini dinledi.

"27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikâyetlere giderek suları tahliye ettiler"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "12.45 de başlayıp, 13.20 saatlerine kadar süren aşırı sağanak yağışla karşılaştık. Cumartesi gününden itibaren sarı alarm verilmişti. 38 dakikaya yakın bir yağış aldık. Metreküp başına 60 kilogram yağışı buldu. Belki de 2 günde yağacak yağmuru tokat 30 dakika almış oldu. Sadece merkezimizde değil ilçelerimiz de de bu durum var. Bazı bölgelerimizde sağanak yağışın yanında dolu da etkili oldu. Ben bütün Tokat'ımıza geçmiş olsun diyorum. Bununla beraber belirli noktalarımızda sıkıntılar oldu. Sanayi bölgemiz, borsa ilköğretim okulunun bulunduğu bölgede sıkıntılarımız oldu. Bununla birlikte Esentepe mahallemiz de bazı sıkıntılar oldu. Meydan bölgesinde bulunan dükkânlar da sıkıntı oldu. 27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikayetlere giderek suları tahliye ettiler. Şunu söylemem gerekirse Biz bunu 5 yıl önce gördük yani 2017-18 yılıyla beraber özellikle mevsim şartlarının değişmesi çok hızlı yağan yağmurlar iklimin değişmesiyle beraber bunu ön gördüğümüz için alt yapıya önem veriyoruz. Sadece 4 yılda yaptığımız alt yapı çalışması 55 kilometreyi geçti. Toplam 40'a yakın noktada çalışma yapılması gerekiyordu ki bunların şu ana kadar da 30 tanesini yaptık 55 kilometre yağmur suyu hattı yaptık. Bununla beraber kalan bazı noktalarımız var. İnşallah bunları da hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Biz Yağmur suyu alt yapımızı güçlendiriyoruz. İnşallah da bundan sonra da yine yeni gördüğümüz bazı eksik noktaları etüt ettikten sonra buralarda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.