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Tokat'ta sağanak tarım arazilerini vurdu

Tokat’ta etkili olan sağanak yağış Tokat ve Turhal arasında bulunan Kazova bölgesinde tarım arazilerine zarar verdi.

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış Tokat ve Turhal arasında bulunan Kazova bölgesinde tarım arazilerine zarar verdi.


Tokat'ın tarımsal üretim yapılan en büyük 7 ovasından birisi olan Kazova'daki mahsul sağanak yağış nedeniyle zarar gördü. Domates, patlıcan ve biber üretiminin yoğunlukta olduğu bölgede 20 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak ekili alanlara zarar verdi.


Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüksek kesimlerde doluya da çeviren yağışlardan kaynaklanan zararın tespiti için çalışmalara başladı.

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