Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Tokat'ta kısa süreli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent merkezinde aralıklarla devam eden sağanak yağış ile birlikte hafif dolu yağışı görüldü. Nohut tanesi büyüklüğünde yağan dolu Organize Sanayi Bölgesinde etkili oldu. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Dolunun ardından sağanak yağışla birike oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi. Yaklaşık 10 dakika süren yağmur yağışının ardından kara bulutlar yerini güneşli havaya bıraktı.