Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat'ta sağanak etkili oldu, kent merkezinde yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Tokat'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Sivas caddesi ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yaklaşık olarak 10 dakika etkisini sürdüren Sağanak yağış, aralıkla devam etti. Trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar oluşan su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı.