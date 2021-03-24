Tokat'ta, sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli Beldesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sağanak yağmur yağışı bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli Beldesinde geçen derenin taşması sonucu tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. Hatipli Belde Belediye Başkanı Murat Cengiz, Cumhuriyet Mahallesi ile Fatih Mahallesinin ortasından geçen derede sağanak yaşı sonucu taşkın yaşandığını söyledi. Bazı ahırlar, evler ile bahçelerin zarar gördüğünü ifade eden Başkan Cengiz, “Köyönü Deresi, Fatlı ve Çatmaca derelerinde yoğun sel baskını nedeniyle çayırlar ve ekili araziler kullanılamaz hale gelmiştir. Altyapımızın yetersiz kaldığı kasaba içerisinde birçok ev ve bahçeler sağanak yağış nedeniyle küçük, büyük zararlar görmüşlerdir. Mevcut su depomuz yüksek basınçtan dolayı çatlamış olup içme suyumuz dışarı akmaktadır. Yetkililerimizin ve ilgilerimizin bilgisini arz ederim” diye konuştu.