Tokat'ta sağlık çalışanına şiddet

Tokat'ta bir hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı, şahıstan şikayetçi oldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hasta kabul servisinde çalışan Mücahit Eyisoy (32), bir hasta yakını tarafından darp edildi. Sağ gözünde morluk oluşan Eyisoy, bir hafta iş görmez raporu aldı. Şikayet üzerine yakalanan F.D ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eyisoy, acil serviste göz muayene yapılmaması nedeni ile hasta kabulden sıra almak isteyen hasta yakının sırada bekleyenlerin önüne geçmesi sonucu olayın yaşandığını ileri sürerek, “Sırada 20 kişi varken onların arasından sıyrılarak ‘ben acilden geliyorum, bana sıra ver' şeklinde kendi işinin görülmesini istedi. Bende sırada bekleyenler olduğu için sıraya girmesini istedim. Beklemek istemeyerek beni tehdit etti. Bende sırada bekleyenlerden sırasını vermek isteyen olup olmadığını sordum. Kimse sırasını vermediği için sinirlendi. Ben içerde hasta kaydı yaparken biranda yumrukla saldırdı. Şiddet maruz kaldım. Gözümü açtığımda kendimi acilde buldum” dedi.

Yaşanan olayın ardından şahıstan şikayetçi olduğunu belirten Eyisoy, yasal yollardan hakkını arayacağını kaydetti.