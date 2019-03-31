Tokat'ta seçim kutlamaları

Tokat'ta AK Parti'ye gönül veren vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalara katıldı.

Tokat 31 Mart 2019 seçimlerine merkez ilçe ile birlikte 12 ilçede kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti 12 ilçenin 8'inde Belediye Başkanlığını kazanırken, MHP 3, CHP'de 1 ilçede belediye başkanı çıkardı. AK Parti'nin kentteki zaferini kutlamak isteyen vatandaşlar konvoylarla Cumhuriyet Meydanına geldi. Havai fişekler ve meşalelerle yapılan kutlamalarda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı. İkinci dönem için göreve seçilen Başkan Eroğlu, “Asıl kahraman sizsiniz. Bugün elde ettiğimiz bu başarının asıl mimarları sizsiniz. Birçok şey söylendi, ifade edildi. Ama son sözü siz söylediniz. Sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, AK Parti İl Başkanı Metin Polat ile birlikte parti binasına geçti.

Tokat'ta merkez ilçe, Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Turhal, Sulusaray ilçelerinde AK Parti, Almus, Erbaa ve Yeşilyurt ilçelerinde MHP, Zile'de ise CHP resmi olmayan rakamlara göre belediye başkanlıklarını kazandı.