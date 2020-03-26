Tokat'ta şehir içi dolmuşlarda koronavrüs denetimi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tokat'ta şehir içi dolmuşların araç ruhsatında belirtilen yolcu sayısının yüzde 50 oranında yolcu taşıyıp taşımadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin temasını engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri de harekete geçti. Trafik polisleri bu çerçevede, ilçede şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetimlerde bulundu.