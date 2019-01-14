Tokat'ta şehir tiyatrosuna yoğun ilgi

Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu “"Elli Metre Yüksekten İçi Su Dolu Konserve Kutusuna Balıklama Atlamak" adlı oyunu yoğun ilgi gördü.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonunda yoğun istek üzerine seyircisiyle ikinci kez buluşan tiyatro oyunu, tiyatro severlerin beğenisini kazandı. Coşkun Irmak'ın yazdığı, Ferhat Pekyiğit'in yönettiği oyunda, gittiği her kentte 50 metre yüksekten içi su dolu konserve kutusuna balıklama atlayacağını iddia eden ve bu gösterisiyle dünya çapında üne kavuşan Pierre'in, her seferinde bir mazeretle gösterisini iptal etmesi, bir gün kendisiyle görüşmek isteyen hayranı Isabelle ile yaşanmışlıkları paylaşırken geçmişleriyle yüzleşmeleri anlatıldı. Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu da tiyatro severlerle birlikte oyunu izleyerek, emeği geçen Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına teşekkür etti. Tokat halkının kültürel üretiminin, sanat düzeyinin ve toplumsal bilinçliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 1 Haziran 2016 tarihinde Tokat Şehir Tiyatrosunu kurduklarını belirten Başkan Eroğlu, “Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosunu kurduğumuz günden itibaren 550 kişi tiyatro ve oyunculuk dersi aldı. Şuan oyuncu kadrosunda 6 kadın 4 erkek oyuncumuz bulunmakta yine eğitim grubunda 72 kursiyer eğitimine devam etmektedir. Geçen yıl kurduğumuz Mutfak Atölyesinde 14 kişi oyunculuk dersi alıyor. Çevre illerden de tiyatromuzu izlemeye gelenler bizlere olumlu şekilde geri dönüş yaptılar. Bugüne kadar birçok oyunu sahneleyen Şehir Tiyatromuza başarılar diliyorum” dedi.