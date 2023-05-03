Tokat'ta servis aracı ve otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Tokat'ta servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Tokat-Niksar yolu Almus kavşağında meydana geldi. Almus mevkiinden Tokat istikametine giden 34 RC 060 plakalı M.Ç. idaresindeki Fiat marka araç, Tokat istikametinden gelen Ford marka 60 M 0914 plakalı H.Ü. idaresinde olan ve vatandaşları taşıyan servis aracı ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda 34 RC 060 plakalı araçta bulunan şoför M.Ç. ve oğlu Ö.Ç. araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkardı. Araçtan çıkarılan M.Ç. ve Ö.Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda 112 ekibi ilk müdahalenin ardından servis aracında bulunan 16 kişiden 10'unu ise hafif yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine kaldırdı. Servis aracının şoförü kazada yaralanmadan kurtuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.