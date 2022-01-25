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Tokat'ta seyir halindeki araç alev topuna döndü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yangını maddi hasarla atlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yangını maddi hasarla atlatıldı.



Edilen bilgiye göre; Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla mevkiindeki Ümit C. idaresindeki 05 H264 plakalı Ford Connect marka hafif ticari otomobil seyir halindeyken alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafik ekipleri inceleme başlattı.

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