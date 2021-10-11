Tokat'ta, “Şiddet ve şiddeti önleme” kongresi

uluslararası şiddet ve şiddeti önleme kongresi yapıldı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen kongrede "şiddet" konusu ele alındı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Nermin Gürhan açılış konuşmasında şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artarak devam ettiğini söyledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk ise şiddetin bir terbiye mekanizması veya çatışma çözme yöntemi olmadığını, sadece bir öfke kontrolü başarısızlığı, irade zayıflığı veya bir cinnet hali olarak da ele alınmaması gerektiğini söyledi. Şiddetin, bazen son derece bilinçli, kontrollü, planlı ve sistematik bir şekilde uygulandığını belirten Demirtürk, sorunların tespiti ve çözümleri için atılması gereken adımların belirlenmesi gerekmekte olduğunu ifade etti.

Kongreye TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Makedonya Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile davetliler katıldı.