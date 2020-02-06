Tokat'ta şiddetli rüzgar etkili oldu: 2 yaralı

Tokat'ta şiddetli rüzgarın etkisi ile çatıdan düşen cisimlerden 2 kişi yaralanırken, özel bir okul da önlem amaçlı tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde bir çok noktasında çatıdan uçan parçalar araçlara ve yayalara zarar verdi. Kent merkezinde iki farklı noktada çatıdan kopan parçalardan iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tokat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir özel okulun çatısında bulunan levha şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Öğrencilerin okul derste olduğu sırada meydana gelen olay olası bir kazayı önledi. Okul yönetimi tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle okul tatil edilerek öğrenciler servislerle evlerine gönderildi.

Devrilme tehlikesi olan ağaçlar kesildi

Tokat Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulunun bahçesinde bulunan iki çam ağacı kökü şiddetli rüzgarın etkisi ile yerinden oynadı. Okul yönetimi kısa sürede önlem alarak belediye yetkililerine haber verdi. Olası bir tehlike nedeniyle öğrencilerin okul bahçesine çıkmasına izin verilmedi. Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ağaçlar itfaiye merdiveni yardımı ile kesildi.