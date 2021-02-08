Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ve Turhal ilçelerinde İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan silah kaçakçılığı operasyonlarında 8 tabanca ele geçirildi.

Erbaa ve Turhal ilçelerinde 3 kişinin silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisinin alınması üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) ekipleri, Turhal İlçe Jandarma ve Erbaa JASAT dedektifleri tarafından yapılan sıkı takip yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin yaptıkları aramalarda 8 tabanca, 12 şarjör, 61 tabanca mermisi, 60 av tüfeği fişeği ve 4 tabanca kılıfı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.