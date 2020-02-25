Tokat'ta silah kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Ede Köyü'nde kaçak silah satışı yapan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile kırsalında kaçak silah satışı yapılacağına dair istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler ilçeye bağlı Ede Köyü'nde ikamet eden 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan takibe bağlı olarak adli makamlardan alınan izinler sonrasında şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin adli makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.