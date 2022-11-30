Tokat'ta sis denizi eşsiz manzaralar oluşturdu

Tokat'ta şehir merkezinin üzerini kaplayan sis bulutları, doğa harikası manzaralar oluşturdu.

Tokat'ta sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından doğan güneşle birlikte şehrin üzerini sis bulutları kapladı. Etrafı dağlarla kaplı olan şehir merkezini kaplayan sis bulutları yüksek kesimlerde eşsiz manzaralar oluşturdu. Çat Beldesi karayolunu kullananlar manzaranın tadını çıkarttı. Şehir merkezinde ise sisin güneşi perdelemesi nedeniyle hava sıcaklığı düştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle şehirler arası yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Kemer Mahallesi sakinlerinden Hasan Mutlugöl, şehrin üzerini kaplayan sis bulutlarının denizi andırdığını belirterek, "Şu anda şehir tamamen sisle kaplı, bir tane bile ev görünmüyor. Doğa eşsiz manzaralar oluşturuyor" dedi.