Tokat'ta sis manzarası

Tokat'ta şehir merkezinin üzerini kaplayan sis bulutları güzel görseller oluşturdu.

Tokat'ta sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesinin ardından doğan güneşle birlikte şehrin üzerini sis bulutları kapladı. Etrafı dağlarla kaplı olan şehir merkezini kaplayan sis bulutları yüksek kesimlerde eşsiz doğa manzarası görüntüler oluşturdu. Görüş mesafesi şehir içerisinde düşerken, Çat Beldesi karayolu üzerinde bulunan tesislerde sis bulutları içerisinde kayboldu. Yol üzerinde bulunan çay bahçesi işletmecisi Hasan Mutlugöl, şehrin üzerini kaplayan sis bulutlarının denizi andırdığını kaydetti. Bu doğa olayının yılda 10 defaya yakın olduğunu ifade eden Mutlugöl, “Şehrin merkezi bulutlu olurken, yüksek kesimler güneşli oluyor. Yüksek kesimler bahar havasını andırırken, aşağı kesimler sahil gibi görünüyor. Adeta pamuk tarlası gibi izlemeye değer bir manzara ortaya çıkıyor. Şuanda şehir tamamen sisle kaplı bir tane bile ev görünmüyor” dedi.