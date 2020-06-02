Tokat'ta sosyal mesafeli "yağmur duası"

Tokat'ta, dengeli bir yağış, bol ve bereketli bir ürün sezonu için kurbanlar kesilerek dev kazanlar kuruldu. Her yıl köyde bulunan Bal Dede türbesi yanında odun ateşinde pişirilen kurban eti ile pilav yemeği bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle belediye binası yanında pişirildi. Köy camisinin önünde toplanan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek dua etti. Tekbirler eşliğinde Bal Dede türbesine kadar yürüyen vatandaşlar burada yağmur duası namazı kıldı. Namaz kılındıktan sonra önceki yıllarda birlikte yapılan yemek ikramı da korona virüs önlemleri kapsamında evlere servis edildi.

Köy sakinlerinden 69 yaşındaki Belgiz Tuna, yağmur duası bu geleneğinin uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek, “Ben beni bildim bileli her sene Bal Dede türbemize çıkardık. Bu sene virüsten, yasaktan dolayı çıkamadık. Önemli olan niyet. Rabbim kabul etsin, pişirenlerin eline koluna sağlık, İnşallah bereketli bir sene olur” diye konuştu.