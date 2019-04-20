Tokat'ta sporculara 2 milyon liralık malzeme desteği

Tokat Valiliği tarafından yürütülen 'Spor Tokat Projesi' kapsamında kentte spor yapan 110 bin öğrenciye 2 milyon liralık malzeme desteği sağlandı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlattığı 'Spor Tokat Projesi' kapsamında toplam değeri 2 milyon Türk Lirası olan 100 bin parça spor malzemesi, kentte spor yapan 110 bin öğrencinin kullanımı için dağıtıldı. Hüseyin Akbaş Spor Tesisinde düzenlenen törenle temsili teslimlerin yapıldığı etkinlikte, sporcular hünerlerini de sergiledi.

Etkinlikler Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'in Spor Tokat Meşalesini yakmasıyla başladı. Halk oyunları ile yapılan açılış sonrasında Hüseyin akbaş Spor Salonunda seremoni töreni gerçekleşti. Törenden sonra kentte spor yapan jimnastik, karate, güreş ve tekvando sporcuları gösteriler gerçekleştirdi. Gençlerin spora verdiği destek dolayısıyla bayrak takdimi yaptığı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, tören sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Sporun her alanında malzeme aldık. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Mehmet Kasapoğlu bize maddi ve manevi anlamda baya destek verdi. Özel İdare kaynakları ile belediyelerin kaynaklarını kullandık, malzeme aldık. Çocuklarımıza feda olsun. Devletin ve milletin ürettiği değerleri çocuklarımızla paylaşıyoruz şu anda. İnşallah malzeme desteğini daha çok arttıracağız. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu olmayan hiçbir alan bırakmayı düşünmüyoruz. Spor alanlarının yapılmasına destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan etkinlikte temsili olarak yapılan ilk spor malzemesi yardımı 13 yaşındaki engelli tenisçi Gamze Şengel aldı. Tenis kortları için özel olarak dizayn edilmiş tekerlekli sandalyesini Vali Ozan Balcı'dan teslim alan Şengel, şampiyonluk sözü verdi.