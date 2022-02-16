İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta, su fiyatlarında KDV indirimi

Tokat’ın Turhal ilçesinde su fiyatlarında katma değer vergisi (KDV) yüzde 1’e indirilerek abone türlerinde yeni fiyat uygulaması yapıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde su fiyatlarında katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e indirilerek abone türlerinde yeni fiyat uygulaması yapıldı.


Türkiye'de enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile birlikte temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bu karar doğrultusunda Turhal Belediyesi su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e indirdi.16 Şubat'tan geçerli olmak üzere ev, işyeri, sanayi, olmak üzere bütün abonelere yeni fiyat uygulanacak. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler; hiçbir abone türü ayrımı yapmadan su fiyatlarında indirim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.