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Tokat'ta, şüpheli valizden kıyafet çıktı

Tokat’ta polisi alarma geçiren şüpheli valizden kıyafet çıktı.

Tokat'ta polisi alarma geçiren şüpheli valizden kıyafet çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Meydanında hizmet veren mobil PTT aracının yanında bulunan valiz polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis otobüs durağında bekleyen vatandaşları uzaklaştırdı. Tokat Valiliğine giden yan yolda trafiğe kapatılırken, yayalarında karşı kaldırımdan geçmelerine izin verildi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından valiz açıldı. Kıyafetler ve kimlik bilgilerinin çıktığı valizden sahibine ulaşıldı. Polisin araması üzerine olay yerine gelen şahıs çantasının açılmasına tepki gösterdi. Şahıs ifade işlemleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Yeni memur olarak ataması yapıldığı öğrenilen H.İ.K'nın görev yapacağı ilçeye giderken valizi unuttuğu anlaşıldı.

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