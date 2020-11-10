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Tokat'ta “Şuşa” kutlaması

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar konvoy düzenleyerek Azerbaycan’ın Şuşa zaferini kutladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar konvoy düzenleyerek Azerbaycan'ın Şuşa zaferini kutladı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurmasının ardından başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk ve Azerbaycan vatandaşları kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ise araçları ile konvoy düzenleyen vatandaşlar şehirde tur attı. Vatandaşlar araçlarında Azerbaycan ve Türkiye bayrakları salladı. Araç konvoyuna esnaf ve vatandaşlarda destek verdi. Kent ormanında sona eren konvoyda araçlardan ‘Çırpınırdı Karadeniz” parçası sesleri yükseldi.

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