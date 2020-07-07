Tokat'ta tarihi 7 sokak turizme kazandırılıyor

Tokat'ta 7 tarihi sokağın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği tek şehir olan Tokat'ta tarihi binalar restore ediliyor. Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi yürütülüyor. Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn ediliyor. Yüzde 90 oranında tamamlanan çalışmalarda sona yaklaşılırken, Sulu Sokak Çarşısı tarihi kent meydanına da kazma vuruldu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bey Hamam, Bey ve Halit sokaklarında binaların sağlıklaştırmalarında önemli aşama katedilerek tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, “Tarihi sokaklarımızın yer döşemelerini, ışıklandırmalarını ve yine diğer peyzajlarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 5-6 ay içerisinde bunları da bitirip, o tarih kültür yolu dediğimiz o güzel sokaklarımızda hem Tokat'ın hem de dışarıdan Tokat'ı gezmek isteyen insanların da inşallah hizmetine sunmuş olacağız. Bu da bizim önem verdiğimiz bir proje” dedi.

Tarihi kent meydanında restorasyon

Başkan Eroğlu, Sulu Sokak Çarşısı tarihi kent meydanı restore çalışmaları başlatıldığının da altını çizerek, “Sulu Sokağımıza gittiğinizde orayı adeta bir şantiye alanı gibi görebilirsiniz. İnşallah yıl sonuna kalmayacak ve 7-8 ay gibi bir sürede Sulu Sokağımızı tarihi bir meydana kavuşturup hem turizme kazandıracağız hem de o bölgeyi cazibeli güzel bir merkez haline getireceğiz” diye konuştu.