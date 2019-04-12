Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı haberinin alınması üzerine Karayaka beldesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet sikke, 1 adet insan figürlü tabak ve 40 metre saniyeli fitil ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.