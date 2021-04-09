Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 4 adet obje ile 2 adet tabanca geçirildi.

Tokat Zile ilçesi Hacılar köyünde çiftlik işleten 2 şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı duyumu alınması üzerine operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz çalışma ve sıkı takip sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı. Şahsıların ikametlerinde aramada 4 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 167 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltın alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.