Tokat'ta tarihi sokak turizme kazandırıldı

Tokat'ta turizme kazandırılan tarihi sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin görülebileceği tek şehir olan Tokat'ta tarihi binalar restore edildi. Sulu Sokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak, Bey Sokak, Bey Hamam Sokak başta olmak üzere 7 sokakta “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projesi hayata geçirildi. Tarihi sokaktaki ahşap binaların yanı sıra betonarme binaların da dış cephesi tarihi dokuya uygun olarak dizayn edildi. Tokat Belediyesi tarafından sokak çiçeklerle donatıldı. Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarihi doku ile bütünleşen sokakta bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, sokağın belirli saatlerde trafiğe kapatılması önerisinde bulundu.