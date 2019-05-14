Tokat'ta TBB üyesi seçimi yapıldı

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinde Tokat'ı temsil edecek olan 4 asil ve 2 yedek üyenin seçimi yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği'ne meclis üyesi seçimi Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında kapalı oylama ile yapılan seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri belirlendi. Asil üyeliğe Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Artova Belediye Başkanı Lütfi Yalçın ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Meclis Üyeliğine ise Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy seçildi. Başkan Eroğlu, 81 ilde seçimlerin tamamlanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliğinde 600 başkanın birlik başkanını seçeceğini ifade ederek, “Şu anda hali hazırda bu işe vekaleten Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendi bakıyor. Ama yeni süreçte kim aday olursa bu 600 kişinin seçeceği doğrultuda TBB başkanını da böylece seçmiş olacağız. Biz burada Tokat'ın il belediyesi, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları tamamını çağırdık ve 37 belediye başkanımızın 24'ü toplantıya katılım sağladı. Onların seçtiği bir süreçle bu seçimleri tamamladık. Aynı şekilde her ilden birer tane de belediye meclis üyesi seçiliyor. Böylece bu süreci tamamlamış bulunmaktayız” dedi.