Tokat'ta tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Niksar ilçesinde tefecilik ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, T.K, E.K, E.K ve T.K isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 205 fişek, muşta, bıçak ile çok sayıda senet, ajanda ve tapu senedi ele geçirildi.