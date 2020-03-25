İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Zile- Turhal kara yolu Bağlarpınarı köyü yol ayrımında meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan T.K. (63) idaresindeki 60 TV 115 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yol kenarındaki bir ağaca çarpan minibüste bulunan 12 işçi ile birlikte araç sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.