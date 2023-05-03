Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada; tır şoförü gözaltına alındı

Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan 1 kişi kurtarılamadı, tır şoförü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Tokat-Niksar yolu Almus kavşağında çift taraflı olarak gerçekleşti. Almus mevkiinden Tokat istikametine giden 60 SC 478 plakalı H.Ç. idaresindeki araç, Tokat istikametinden gelen Mercedes marka 60 HV 246 plakalı Y.G. idaresinde olan tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda 60 SC 478 plakalı araçta bulunan H.Ç., Y.Ç. ve Safiye Karahan yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Üniversitene kaldırılan Safiye Karahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri tır şoförünü gözaltına alındı.