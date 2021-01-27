İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Tokat’ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkez ve Reşadiye ilçesi ile birlikte İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda 992 gram bonzai maddesi, 39 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.