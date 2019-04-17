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Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kaza yapan kamyonette ki iki kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaza yapan kamyonette ki iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Niksar karayolu Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Kazada, Niksar istikametine seyir halinde olan S.E. (48) idaresindeki 60 ES 127 plakalı kamyonet, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.


Kazada sürücü yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan M.E. (28) ve R.E. (83) adlı kişiler yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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