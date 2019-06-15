İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erbaa istikametinden Reşadiye ilçesine seyir halinde olan E.Y. (57) idaresindeki 41 KB 025 Plakalı otomobil, D-100 karayolu Ormancık köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza meydana geldi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.Ö. (60) ve S.Y. (56) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servisi ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.