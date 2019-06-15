Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa istikametinden Reşadiye ilçesine seyir halinde olan E.Y. (57) idaresindeki 41 KB 025 Plakalı otomobil, D-100 karayolu Ormancık köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza meydana geldi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.Ö. (60) ve S.Y. (56) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servisi ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.