Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kutlamaları

Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın mesajının okunmasının ardından, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Müdür Topaloğlu, devletin vatandaşlarına vereceği olmazsa olmaz en büyük hizmetin vatandaşlarının güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın güven, destek ve yardımları olmadan, güvenlik hizmetinin tam anlamıyla sunulmasının da mümkün olamayacağı aşikardır. Bu nedenle kapımızın Tokat halkına her daim açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozarak, kendilerine menfaat sağlamak isteyen bölücü terör örgütleri, adi suç grupları, organize suç şebekeleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ve her türlü şer odakları Türk Polis Teşkilatının kararlı çalışmaları ve devletimizin sarsılmaz gücü karşısında, yok olmaya mahkumdur" dedi. Konuşmanın ardından Müdür Topaloğlu, tebrikleri makamında kabul etti.

Niksar'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaları

Tokat'ın Niksar ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törene Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, daire amirleri siyasi parti temsilcileri ve polis memurları katıldı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurettin Saçkan'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurettin Saçkan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Suç ve suçluyla mücadelede son teknoloji yenilikleri kullanmanın yanında bilgi en büyük silahın halkın desteği ise vazgeçilmez başarı kaynağı olduğunu ifade eden Saçkan, “Biz biliyoruz ki milletimiz olmadan devlet olmaz, milletimizin desteği olmadan da hiçbir devlet kurumu başarılı olamaz. Bu sebeple milletlerin tarihi kadar eski olan güvenlik hizmetini yine millet odaklı yürütmek, polis halk ilişkilerini en üst seviyede tutmak hizmetimizin gereğidir" diye konuştu

Emniyet Müdür Vekili Saçkan'ın konuşmasının ardından polis evinde resepsiyon verildi.