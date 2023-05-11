Tokat'ta 'Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda yapılan açılışa Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Rektör yardımcısı, Rektör danışmanları, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, fairplay çerçevesinde yapılacak karşılaşmalarda tüm öğrencileri tebrik ederek "Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversite olarak eğitim ve öğretimin yanı sıra sportif ve sanatla ilgili faaliyetlere de büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizi sporun her dalında destekliyor ve başarılı olmaları için onları motive ediyoruz. Bu destek ve motivasyon karşılığında öğrencilerimizin birçok spor dalında üstün başarılar sağlıyor. Karşılıklı centilmenlik ve fairplay çerçevesinde yapılacak karşılaşmalarda tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış programı, karşılaşmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından madalyalarının verilmesi ile son buldu.