Tokat'ta, Türklerin Demokrasi Geleneği sempozyumu başladı

Tokat'ta, TBMM'nin açılışının 101.yılında Türklerin Demokrasi Geleneği Uluslararası sempozyumu başladı.

TBMM himayelerinde, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Üniversitemiz işbirliği ile düzenlenen sempozyum 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Türkmen yaptı. Türkmen, sempozyum sonucunda oluşan külliyatın Dünya ve Türk bilim dünyasına sunulacağını söyledi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında üniversite ile ilgili bilgiler vererek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından “Türk Demokrasi Geleneğinde Milli Egemenlik ve Temsil” konulu ilk oturum gerçekleştirildi.