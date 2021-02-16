İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta ulaşıma kar engeli

Tokat’ta kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.


Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölge trafik ekipleri Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel tepesinde uygulama yaptı. Ekipler ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Kar lastiği olan ve zincir takan araç sürücülerinin geçişine izin verildi. Öte yandan Tokat'ta 96 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarına başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.