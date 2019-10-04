Tokat'ta Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı

Tokat'ta 6 ülkeden akademisyenlerin katılımı ile "Uluslararası İşletme ve Ekonomideki Güncel Konular Konferansı" düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferansa başta Türkiye olmak üzere Nijerya, Cezayir, Uganda, Libya ve Afrika ülkelerinden katılım sağlandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer, konferansların ülkelerin birbirileri ile bağ kurma noktasında oldukça etkili olduğunu kaydetti. IM Sciences Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usman Ghani ise Pakistan ile Türkiye arasında oldukça iyi ilişkilerin olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin geliştirilebileceğine inanıyorum. Bir diğer yandan bu konferans Pakistan ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında öğrenci değişimini sağlayacak” dedi.

Iqra National Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan, yaptığı konuşmada Pakistan ve Türkiye'nin coğrafya olarak komşu olmadığını ancak kültür, düşünce, insan ve fikir olarak aynı olduğunu kaydetti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise uluslararası konferansları ve etkinlikleri daha çok destekleyeceklerinin altını çizdi. Konferansların sadece akademik bir etkinlik olmadığını, üniversite ve kentin sosyal ve kültürel hayatının tanıtılmasında da katkı yaptığını belirten Rektör Şahin, bu nedenle daha fazla ülke ile işbirliği yapılacağını belirtti.

Açılış konuşmaları sonrası Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, IM Sciences Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Usman Ghani, Iqra National Üniversitesi Rektörü Dr. Farzand Ali Jan, Prof. Mesut Idriz, Gazeteci Hamza Kyeyune, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Danısman'a plaket takdiminde bulundu.