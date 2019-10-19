Tokat'ta, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu açıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun açılışı törenle yapıldı.

Tokat'ta hayırsever Mehmet Güven tarafından yaptırılan 16 derslik, 6 anfi, 2 bilgisayar laboratuvar, 1 laboratuvar, 1 kütüphane ve 1 konferans salonu bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu binası açıldı. Törende konuşma yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 27 yıl önce kurulan üniversitede 35 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerden bin 500'ünün yabancı uyruklu olduğunu kaydetti. Rektör Şahin, “Devlette devamlılık esasına göre, İş adamı Mürsel Güven beyin öncülüğünde iş adamlarımız tarafından yapılmış devasa bir binamızı açıyoruz. Devletimiz bize her türlü imkanı veriyor ama milletinde bize destek vermesinin karşılığı olarak birçok iş adamımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burada bir tuğlası olan katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Peygamberimiz Hadis-i Şerifinde 3 kişinin amel defterinin açık olacağını söylüyor. Birincisi sadaka-i cariye yani insanların faydalanacağı eser bırakan insanların, ikincisi kendisinden ilim öğrenen insanların ve üçüncü olarak kendisine dua eden evlatlar bırakan insanların amel defterleri açık. Burada iki tanesini gerçekleştiriyoruz. Böyle bir bina altında bir araya gelme şansımız oldu. Ne mutlu bize, ne mutlu size. YÖK Başkanımızın da destekleriyle açılışını yaptığımız Yüksekokulumuzu fakülteye çevireceğiz. “ dedi.

Konuşmaların ardından Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu binasının açılışı yapıldı. Açılışın ardından okulun konferans salonunda Moderatörlüğünü Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in gerçekleştirdiği panele geçildi. Panelistler iş dünyasındaki tecrübelerini öğrenci ve katılımcılarla paylaştılar.