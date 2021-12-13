Tokat'ta uyuşturucu madde operasyonu: 7 tutuklama

Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İl Merkezinde Sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 776,13 gram Skunk, 4,90 gram esrar, 3,68 gram Metamfetamin, 3 adet ecstasy hap ve 0,87 gram toz esrar maddeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şahıs, "TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.