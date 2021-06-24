Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Ankara, Muş, İstanbul ve Siirt ili olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 1 kilo 4,15 gram bonzai, 143,64 gram metamfetamin, 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şahıs Tokat Adliyesinde sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.