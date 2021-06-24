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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Tokat merkezli 5 ilde uyuşturucu madde satıcıları yönelik düzenlenen operasyonda 12 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Ankara, Muş, İstanbul ve Siirt ili olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 1 kilo 4,15 gram bonzai, 143,64 gram metamfetamin, 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şahıs Tokat Adliyesinde sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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