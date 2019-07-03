Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Reşadiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 203 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza, 5 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsa TCK-191 ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca ‘TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.