Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Erbaa ile Turhal ilçelerinde yapılan operasyonda 2 kilo 60,53 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan 2 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.