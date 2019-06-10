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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Tokat’ta bayram tatilinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 3’ü tutuklandı.

Tokat'ta bayram tatilinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı tatili süresince sokak satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 803,32 gram esrar maddesi, 21,88 gram skunk kimyasal esrar maddesi, 38 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli şahsa TCK-191 “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan, 10 şüpheli şahsa TCK-188 “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara çıkartılan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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