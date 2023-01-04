İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, 4 kişi gözaltına alındı

Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin yaptıkları çalışma sonucu, 4 şüpheli şahsın İstanbul'dan Niksar ilçesine uyuşturucu getirerek satacağı bilgisine ulaşıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli şahıslar üzerinde yaklaşık 250 gram toz esrar, 1 hassas terazi ve 1 bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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