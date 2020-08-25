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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu 4 kişi tutuklandı

Tokat’ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.


Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesi olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Erbaa ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Operasyonlar neticesinde toplamda; 29,92 gram Esrar, 10,37 gram Skunk, 7,05 gram Metamfetamin, 6,40 gram Eroin, 1,40 gram Toz Ecstasy, 1,16 gram Afyon Sakızı, 2 adet Hassas Terazi, 2 adet Bong, 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Şarjör ve 55 adet Fişek ele geçirildi.

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