Tokat'ta uyuşturucu operasyonu bir kişi yakalandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde emniyet birimlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçe merkezinde bir aracı durdurdu. Polisler tarafından araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.