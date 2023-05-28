Tokat'ta vatandaşlar seçim sonucunu kutlandı

tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Tokat'ta kutlama yapıldı.

Sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat'ta yüzde 66,38 oy almasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla Tokat Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Cumhuriyet Meydanı'nda araçlarına astıkları Türk bayrağı ve parti flamalarıyla gelen vatandaşlar kutlama yaptı. Kutlama sırasında renkli görüntüler oluşurken bazı vatandaşlar kamyonetlerin arkasına binerek kutladı. Meşaleler ve havai fişekler vatandaşların coşkusuna eşlik ederken Cumhuriyet Meydanı doldu taştı.